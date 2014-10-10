报告摘要

本报告研究全球及中国市场压水反应堆现状及未来发展趋势，侧重分析全球及中国市场的主要企业，同时对比中国与北美、亚太、欧洲、南美、中东以及非洲等地区的现在及未来趋势。

就目前的形式来看，全球变化较快且不可预测，未来压水反应堆行业发展将充满更多变数，需要密切关注市场的发展动态。

本文重点分析在全球及中国有重要角色的主要企业，分析这些企业的产品市场份额、市场规模、市场定位、产品类型以及发展计划等。主要包括：

GE Hitachi Nuclear Energy

Babcock & Wilcox (B&W)

Combustion Engineering (CE)

Framatome

Siemens

Brown Boveri (BBR)

Mitsubishi

Kraftwerk Union (AREVA)

Atommash

Westinghouse

Asea Brown Boveri-Combustion Engineering (ABB-CE)

另外，为了更全面分析全球压水反应堆现状及未来趋势，同时为了与中国市场做对比，本文同时分析北美，欧洲，中国，亚太及南美等地区的现状及未来潜力。

北美

欧洲

中国

亚太

南美

针对产品特点，本文将分下面几种类型详细阐述：

西式加压水反应堆PWR

苏联加压水反应堆VVER

针对产品的应用，本文分析产品的主要应用领域，以及不同领域的消费规模、发展现状及未来趋势等。主要包括：

潜艇

发电厂

其他应用

报告样本：

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正文目录

第一章 压水反应堆市场概述

第二章 压水反应堆市场概述

第三章 全球主要地区压水反应堆发展历程及现状分析

第四章 全球压水反应堆主要企业竞争分析

第五章 中国压水反应堆主要企业竞争分析

第六章 压水反应堆主要企业现状分析

第七章 压水反应堆行业动态分析

第八章 全球压水反应堆市场发展预测

第九章 研究结果

第十章 研究方法与数据来源

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图表目录

图：2014-2025年全球压水反应堆市场规模（万元）及未来趋势

图：2014-2025年中国压水反应堆市场规模（万元）及未来趋势

表：类型1主要企业列表

图：2014-2019年全球类型1规模（万元）及增长率

表：类型2主要企业列表

图：全球类型2规模（万元）及增长率

表：全球市场不同类型压水反应堆规模（万元）及增长率对比（2014-2025）

表：2014-2019年全球不同类型压水反应堆规模列表

表：2014-2019年全球不同类型压水反应堆规模市场份额列表

图：2014-2019年全球不同类型压水反应堆规模市场份额列表

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